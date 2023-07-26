Мэр Омска Шелест потребовал навести порядок на дороге, ведущей в поселок Осташково

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

На дороге, ведущей в поселок Осташково потребовал навести порядок мэр Омска Сергей Шелест. Об этом руководитель заявил в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что работы будут проведены на участке, перед населенным пунктов и внутри него.

- Работа начата и, из-за напряженного трафика, ведется, преимущественно, в ночное время. Где-то дорожникам предстоит уложить асфальт по всей ширине, на каких-то отрезках работать “картами” — в целом общая протяженность дороги с новым асфальтом составит более 10 тысяч квадратных метров, - пояснил Сергей Шелест.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru