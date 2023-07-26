Предприниматели Омска заплатили 164 млн рублей налога за недвижимость, который вырос в 1,9 раза

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Налог за недвижимость, который вырос в 1,9 раза, за период 2022 года заплатили омские предприниматели. Уплаченная сумма составила 164 млн рублей.

По данным регионального управления ФНС, деньги зачислены от 331 организации, которые являются правообладателями 806 объектов коммерческой недвижимости.

В налоговой пояснили, что такое увеличение поступлений связано с ростом ставки налога с 1,3% до 1,5% – в 2022 году, а также увеличением в некоторых случаях кадастровой стоимости объектов.

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