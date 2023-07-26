Мэрия Омска попросила самокатчиков и велосипедистов не портить газоны, высаженные для «Флоры»

Фото: пресс-служба администрации города Омска
Не портить газоны, высаженные для «Флоры» самокатчиков и велосипедистов попросила мэрия Омска.
Пока чиновники и подрядчики готовятся к ежегодной цветочной выставке «Флора», одни омичи с трепетом ждут открытия, другие - портят газон.
– Агрономы высаживают рассаду и формируют клумбы на «Флоре». Высаженные цветы и газонная трава очень хрупкие и требуют интенсивного полива и ухода. Ни в коем случае по этим озелененным участкам нельзя топтаться или проезжать, – отметили в горадминистрации.
Жителей города просят с уважением относиться к труду специалистов, а также не препятствовать подготовке к городскому празднику.
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