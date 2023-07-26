Полиция поймала четырех мигрантов на стройке бассейна на Москвке-2 в Омске

Фото: Иван МАКЕЕВ

На стройке бассейна на Москвке-2 в Омске четырех мигрантов поймала полиция. Об этом сообщает РИА «СуперОмск».

Внеплановая проверка на строительном объекте прошла в июле. Были найдены нарушения миграционного законодательства у подрядчика ООО «Автодор55». Организация получила предписание, которое нужно исполнить до 19 августа.

- Принять ООО «АВТОДОР55» необходимые меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. 2. Рассмотреть настоящее представление в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 179А, - указано в документации.

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К ЧИТАТЕЛЯМ

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WhatsApp: +7 962 037 31 13

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