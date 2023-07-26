Вячеслав Авдошин купил в Омске завод металлоконструкций «АЗС Партнер»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Завод металлоконструкций «АЗС Партнер» в Омске купил местный бизнесмен Вячеслав Авдошин. Об этом сообщает Город55.
Как отмечает издание, уставный капитал этой фирмы ранее принадлежал Константину Якунину. Предприятие профилируется на — «производстве строительных металлических конструкций, изделий и их частей».
К слову, доход организации в 2022 году составил 17,4 млн рублей, а стоимость ее активов — 2,36 млн.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
WhatsApp: +7 962 037 31 13
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru