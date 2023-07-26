Вячеслав Авдошин купил в Омске завод металлоконструкций «АЗС Партнер»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Завод металлоконструкций «АЗС Партнер» в Омске купил местный бизнесмен Вячеслав Авдошин. Об этом сообщает Город55.

Как отмечает издание, уставный капитал этой фирмы ранее принадлежал Константину Якунину. Предприятие профилируется на — «производстве строительных металлических конструкций, изделий и их частей».

К слову, доход организации в 2022 году составил 17,4 млн рублей, а стоимость ее активов — 2,36 млн.

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