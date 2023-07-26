Александр Филенберг стал начальником ОМВД по Нижнеомскому району

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начальником ОМВД по Нижнеомскому району стал Александр Филенберг. об этом сообщает РИА «СуперОмск».

С 24 июля подполковник внутренней службы в ступил в должность постоянного начальника. Ранее он исполнял обязанности на правах врио.

К слову, это уже четвертая смена главы районной полиции за последнее время. С августа 2019 года по май 2023 года начальником отделения был Михаил Воронцов, после в качестве врио значились Дмитрий Михалев и Евгений Панкратов.

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