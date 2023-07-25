100 тысяч рублей заплатит омич, который нахально выбрасывал строительный мусор в контейнеры

Фото: стоп-кадр видео из соцсетей

Очередное нарушение правил утилизации мусора было зафиксировано в Центральном округе. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как омичи выбрасывают строительные отходы в контейнеры для бытовых отходов.

Кадры нарушения были переданы в Минприроды. Как оказалось, водитель грузовика уже не в первый раз незаконным образом утилизирует крупногабаритный мусор. Ранее его сняла на видео и отправила в департамент контроля жительница микрорайона Николаевка. Тогда водителя оштрафовали на 40 тысяч рублей. Теперь новый протокол - на 60 тысяч.

В городской администрации напоминают, что строительный мусор должен быть вывезен по дополнительному договору с региональным оператором. За игнорирование требований грозит максимальный штраф для юридических лиц – 100 тысяч рублей и возможная конфискация транспортного средства.

- Департамент контроля совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Омской области и сотрудниками ГИБДД проводят ежедневные рейды по выявлению фактов неправильной утилизации и незаконной перевозки мусора, - прокомментировали в мэрии.

СПРАВКА

Площадки накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) предназначены только для их складирования. К ТКО относятся отходы, которые производятся в процессе жизнедеятельности человека внутри помещений в жилом доме и аналогичные отходы у юридических лиц.

Иные отходы производства и потребления, например: автомобильные шины, строительные, растительно-древесные, медицинские, биологические, ртутные и прочие отходы 1 и 2 класса опасности складировать на площадках ТКО, а также на муниципальных или неразграниченных территориях категорически запрещено.

Размер крупногабаритных отходов, например, мебели или бытовой техники, не позволяет осуществить их складирование в контейнерах. Их можно оставлять в бункерах, расположенных на контейнерных площадках, либо на специальных местах для складирования именно КГО.

Строительные отходы, образованные при ремонте жилых помещений (кирпичи, бетон, обрезки труб и другое) не относятся к ТКО и не входят в зону ответственности регионального оператора. Вывоз осуществляется путем заключения договора со специализированной организацией (например, договор с региональным оператором ООО «Магнит» и др.).

Ртутьсодержащие лампы и измерительные приборы. Граждане могут сдавать ртутьсодержащие лампы и измерительные приборы в управляющую организацию, обслуживающую многоквартирный дом.

Растительно-древесные отходы (ветки деревьев, кустарников, сухие растения, листва) также не являются ТКО и не подлежат складированию на площадках накопления. Такой мусор можно оставлять только на заранее определенном месте с учетом предложений управляющей организации в границах придомовой территории. Для вывоза растительно-древесных отходов с территорий, прилегающих к многоквартирным домам, в том числе после проведения субботника, УК, на обслуживании которых находятся данные дома, необходимо заключать договор с региональным оператором. В секторе индивидуальной жилой застройки за это отвечает БУ г. Омска «УДХБ».

Что касается биологических отходов. Категорически запрещается их захоронение в землю, вывоз на свалки, сброс в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты. В соответствии Правилами перемещение биологических отходов к местам их хранения, переработки или утилизации должно осуществляться в закрытых емкостях, оснащенных крышками или другими средствами защиты, конструкция которых не допускает их самопроизвольного открывания, в одноразовых полиэтиленовых или пластиковых пакетах, устойчивых к прокалыванию.

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