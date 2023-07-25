Вячеслав Бусс стал главой Кормиловского района Омской области

Фото: Администрация Кормиловского района
Главой Кормиловского района Омской области стал Вячеслав Бусс. Об этом сообщают «Коммерческие вести».
Его выбирали депутаты райсовета. В должность руководитель должен вступить официально с 28 июля.
Отмечается, что район был без главы с 31 марта после досрочной отставки Владимира Сыркина.
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