Вячеслав Бусс стал главой Кормиловского района Омской области

Фото: Администрация Кормиловского района

Главой Кормиловского района Омской области стал Вячеслав Бусс. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Его выбирали депутаты райсовета. В должность руководитель должен вступить официально с 28 июля.

Отмечается, что район был без главы с 31 марта после досрочной отставки Владимира Сыркина.

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