В омском Горсовете подвели итоги весенней сессии 7-го созыва депутатов

Фото: омский Горсовет

Итоги весенней сессии 7-го созыва депутатов подвели в омском Горсовете. 25 июля прошла пресс-конференция с участием председателя Владимира Корбута и его заместителей Светланы Студеникиной и Дмитрия Саханя.

- Планы городского совета на весеннюю сессию были реализованы в полном объеме. Депутаты собирались на 7 пленарных заседаний в стенах городского совета и на 1 выездном заседании в Кадетском корпусе. 5 раз вносили правки в городской бюджет, 7 раз — в правила землепользования и застройки, - отметил Владимир Корбут.

Одним из важных вопросов стал бюджет города, который за период весенней сессии был увеличен ан 7 млрд рублей. Теперь казна города составляет 37,3 млрд рублей, расходы находятся на уровне 38,8 млрд.

В рамках встречи были затронуты и другие вопросы, с которыми читатели смогут познакомиться в печатной версии «КП-Омск».

К слову, осенняя сессия Омского городского Совета стартует 11 сентября. Повестка парламентариев уже согласована.

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