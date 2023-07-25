Роспотребнадзор: Качество мяса в Омске стало только хуже

Фото: Дина Иванова

Омское управление Роспотребнадзора сообщило о проверках магазинного мяса в 2023 году. За первые полгода было отобрано 455 проб. Они показали ухудшение продукта по микробиологическим показателям в сравнении с первым полугодием 2022 года. Откровенного фальсификата, ГМО, антибиотиков и радиоактивных веществ в пробах мяса обнаружено не было. На пяти предприятиях Роспотребнадзор выявил нарушения в области техрегулирования. - Частыми нарушениями являются: отсутствие сопроводительных документов, документов, подтверждающих качество и безопасность на реализуемую мясную продукцию, отсутствие маркировочных ярлыков (обезличенная продукция), нарушения к условиям мытья инвентаря и посуды, нарушения организации и проведения производственного лабораторного контроля, несоблюдение личной гигиены персоналом, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние и содержание помещений, выработка и реализация продукции, не отвечающей требованиям по микробиологическим показателям, — сообщили в ведомстве.

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