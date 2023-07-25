Омич приехал в глубинку области, чтобы увести чужого коня

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.
В Называевском районе Омской области ночью в одном из дворов деревни исчез конь. Хозяин оценил ущерб в 150 тысяч рублей. В ходе оперативных действий сотрудники полиции установили, что накануне в деревне побывал 31-летний житель Исилькуля. Он приехал на автомобиле и почти сразу уехал из этих мест.
- На допросе следователь установил, что подозреваемый приехал в деревню Константиновка Называевского района с целью совершения кражи. На окраине населенного пункта увидел жеребца и похитил его. В нескольких километрах от деревни привязал животное в лесном массиве, чтобы на следующий день забрать, а сам направился домой, - рассказали полицейские.
Теперь мужчине грозит реальный тюремный срок.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru