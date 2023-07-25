В Омской области пьяный водитель влетел на Порше в бетонный забор

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омской области пьяный водитель на Порше влетел в бетонный забор - машина оказалась разбитой вдребезги. По предварительной информации правоохранителей, 47-летний водитель автомобиля на улице Пролетарской в Называевске не справился с управлением.

- В ходе общения с водителем у него выявлены признаки опьянения. Полицейские предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование: показания алкотектора составили 0,973 мг/л, – сообщили о происшествии в пресс-службе полиции по Омской области.

Также отмечается, что в салоне находились два пассажира – жители Тюменской области. Но никто из находившихся в автомобиле мужчин не обращался за медицинской помощью.

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