В Омской области муниципалитет будет оштрафован за трудоустройство инвалида

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководство администрации Крутинского городского поселения Омской области оштрафуют за то, что муниципалитет устроил на должность общественного рабочего инвалида II группы. Согласно трудовому кодексу РФ, продолжительность рабочего времени для данной группы инвалидности не может превышать 35 часов в неделю. Но требование не было соблюдено - инвалид работал каждую неделю по 40 часов, сообщили в облпрокуратуре после проверки.

- По факту выявленных нарушений по инициативе прокуратуры администрация Крутинского городского поселения привлечена к ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (ненадлежащее оформление трудового договора) в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей, — сообщают в прокуратуре.

Отметим, что после проверки оплошность была исправлена - теперь трудовой договор инвалида отвечает законодательным нормам.

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