Из Омской области туристы боятся отправляться в пять стран

Фото: Елена КРИВЯКИНА

По данным опроса Группы Ренессанс-страхование и OZON Travel, каждый четвертый омич признался, что боится путешествовать из-за возможности подхватить какой-нибудь неизвестный вирус. Также жителей нашего региона пугают сложности с возвращением домой и негативным отношением местных жителей.

Как выяснилось, самыми опасными омичи считают США, Францию, Великобританию, Турцию и Черногорию. А самыми безопасными — Мальдивы, Сейшелы и Арабские Эмираты.

В географических предпочтениях омичей есть различие по возрастным группам. Люди в возрасте 41-50 предпочитают отдыхать в Аргентине, 30-летние — Болгарию, а молодежь — Кипр.

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