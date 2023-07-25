Омский завод машиностроения готов взять 360 сотрудников с зарплатой 100 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пресс-службе министерства труда Омской области сообщили о проведении очередной ярмарки вакансий. О конкретных условиях трудоустройства 28 июля расскажут специалисты Омского завода транспортного машиностроения.

На ярмарке соискатели смогут заполнить анкеты, пройти собеседование и оставить резюме. Предприятию требуются шлифовальщики, слесари механосборочных работ, транспортировщики, операторы станков с программным управлением, вспомогательные рабочие. Ярмарка начнется в 11:00 в кадровом центре «Работа России» по адресу Тарская, 11.

По данным специалистов, в регионе на предприятиях ОПК открыто больше 1,4 тысячи вакансий. С начала 2023 года на заводы в Омске трудоустроились больше 4000 омичей.

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