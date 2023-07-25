Разработка ГК «Росводоканал» названа одной из лучших технологий в сфере экологии

Разработанная ГК «Росводоканал» каталитическая установка сжигания осадка сточных вод (КУСО) стала лауреатом премии ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2023. Ее вручают за достижения в области разработки, внедрения и продвижения эффективных технологий в сфере экологии и природопользования.

КУСО проходит этап опытно-промышленной эксплуатации на предприятии Росводоканала в Омске. Это совместная разработка компании и Института катализа им. Г.К. Борескова. Установка позволяет утилизировать иловый осадок, который образуется в процессе очистки сточных вод. В основе технологии – метод каталитического окисления. Он более экологичный, чем традиционное сжигание или складирование отходов на полигонах. Установка КУСО работает при более низких температурах, чем имеющиеся российские и зарубежные аналоги. Это дает возможность снизить количество вредных выбросов и сократить негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, полученная зола пригодна для переработки: ее можно применять в производстве кирпича, бетона, минеральных удобрений, а также технологической присыпки полигонов твердых коммунальных отходов.

«Проблема утилизации илового осадка актуальна для большинства городов: полигоны, на которые компании складируют отходы, уже заполнены на 90%. Поэтому в отрасли назрела необходимость внедрения современных методов переработки. Наша технология демонстрирует высокие показатели экологичности и экономической эффективности. Еще одно преимущество КУСО – это использование в основном отечественного оборудования. Производство установки может быть на 100% локализовано в России. В дальнейшем Росводоканал планирует строительство КУСО и в других городах своего присутствия: Липецке, Воронеже и Оренбурге», – прокомментировал генеральный директор ГК «Росводоканал» Антон Михальков.

В июне 2023 года проект КУСО также стал лауреатом премии ECO BEST AWARD 2023, которая отмечает лучшие практики и технологии в области экологии, ресурсосбережения и производства экологически безопасной продукции.