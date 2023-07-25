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НовостиОбщество25 июля 2023 8:06

В 2024 году в Омской области пассажиров буду возить тремя маршрутами

Также глава минтранса утвердил 13 железнодорожных маршрутов в пригородном сообщении
Наталья ВИРКУНЕН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне глава омского минтранса Динар Курманов подписал приказ, которым были утверждены три теплоходных маршрута для омичей на 2024 год.

Водных маршрутов останется три, и ежедневным будет только первый, это Большая Тебендя – Кайсы, Центр – Зелёный берег, Омск – Большеречье.

13 железнодорожных маршрутов свяжут Омск и Исилькуль, Москаленки, станцию Называевскую, Московку, станцию Калачинскую, Колонию, Сыроптское, Лузино, Входную, Стрункино, Иртышское. Все маршруты уже ранее перевозили пассажиров в Омской области, новых не добавили.

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