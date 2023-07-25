Омич лишился 700 тысяч рублей на сделках на валютном рынке

Фото: Даниил ОПАРИН

Житель Таврического района лишился 760 тысяч рублей, решив заработать на инвестициях в интернете.

Как выяснили оперативники, в феврале 2023 года 56-летний потерпевший увидел в Сети рекламу о заработке на инвестициях. Мужчина не стал упускать выгодное предложение, поэтому сразу заполнил анкеты и оставил номер телефона. Через какое-то время ему поступил позвонил неизвестный, представившийся финансовым аналитиком. Собеседник рассказал о возможности получать доход посредством проведения сделок на валютном рынке.

Несколько месяцев по указанию звонившего омич успешно делал ставки, увеличивая баланс на виртуальном счету. С целью увеличить прибыль с инвестиций мужчина оформил несколько кредитов в банках. Сначала он внес на счет 20 тысяч рублей, а потом суммы доходили уже до 100 и более тысяч рублей. Однако забрать заработанное у потерпевшего не получилось: его счет был заблокирован. Тогда омич, заподозрив неладное, обратился в полицию.

По факту произошедшего правоохранители завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

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