Компания омского мостостроителя Шишова судится с крупнейшим производителем беспилотников

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Компания «Мост», где сегодня трудится омский мостостроитель Олег Шишов накануне через столичный суд заявила иск к крупнейшему производителю беспилотников в России - компании «Кронштадт»- на сумму почти 716,5 миллионов рублей.

Какие именно права в судебном порядке отстаивает стройфирма, неизвестно. Да и сам Олег Шишов отказался комментировать Городу55 причины спора. Он сослался на то, что дело достаточно запутанное. Заявление рассматривает Арбитражный суд Москвы.

АО «Кронштадт» занимается проектированием и производством беспилотных авиационных комплексов, систем навигации и наземного управления. Компания ранее принадлежала АФК «Система», но затем была продана. ООО «Мост» по прежнему принадлежит акционерной финансовой корпорации.

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