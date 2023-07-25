Омская область получит 80 млн руб на модернизацию детского лагеря «Орленок»

Фото: omskportal.ru

Омская область получит из федерального бюджета 80 миллионов рублей на модернизацию детского оздоровительного лагеря «Орленок», расположенного в Калачинском районе. Там появятся к середине декабря появятся три новых современных корпуса. Сейчас на территории лагеря круглый год работают восемь спальных корпусов.

— Буквально недавно Министерство просвещения РФ подвело итоги конкурса на право получения федеральных средств на модернизацию детских лагерей. Омская область в числе победителей. Лагерь «Орленок» Калачинского района ждет модернизация. Обновим три модельных, легко возводимых корпуса каждый на 50 мест, — отметил врио губернатора Виталий Хоценко

Жилые комнаты в новых корпуса будут рассчитаны на 4 человека. Внутри каждого из корпусов будут также размещены комната вожатого, просторный холл, административные помещения, санузлы.

Как отметили в минспорта Омской области, модернизация позволит увеличить вместимость лагеря с 350 до 500 человек за оздоровительный цикл.

Отметим, все новые корпуса будут возводить с учетом создания условий для детей с ограниченными возможностями здоровья.

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