В Омске обманутые дольщики получат квартиры в Кварталах Драверта и Амурском-2

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне министр строительства Омской области Александр Рашко обсудил с дольщиками восстановление их прав в рамках проблемного ЖСК «Статус». Пока обделенными положенными квартирами здесь остались 68 приобретателей квадратных метров. Но вскоре их права будут восстановлены. Дольщикам планируется вделить квартиры в других новостройках, в том числе в «Кварталах Драверта» и ЖК «Зеленая река».

- Помочь дольщикам ЖСК «Статус» можно в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Так, 5 % от всех квартир, построенных в «Кварталах Драверта», ЖК «Зеленая река» и микрорайоне Амурский-2, будет передано региону в том числе и для предоставления дольщикам проблемных домов, – заявил глава омского минстроя.

При этом Федеральный фонд развития территорий отказал в финансировании завершения строительства дома и в предоставлении денежной компенсации дольщикам.

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