Мэр Омска Сергей Шелест проинспектировал ход ремонта в гимназии № 146

Фото: телеграм-канал мэра Сергея Шелеста.

Накануне мэр Омска Сергей Шелест обсудил с генеральным директором ООО «Омск сайдинг инвест» Хусайном Закриевым ход работ в гимназии № 146 в рамках меценатского соглашения. Закончить ремонт в общеобразовательном учреждении планируют до 15 августа.

— Сейчас на средства мецената в учреждении производится ремонт канализации, системы отопления и санузлов. Начат косметический ремонт стен и потолков в рекреациях и коридорах, для его качественного проведения специалисты убирают висящие провода в кабель-каналы. По словам Хусайна Шемилевича, работы будут завершены к 15 августа, чтобы у коллектива гимназии было время для подготовки к празднику первого звонка, — рассказал в своем телеграм-канале градоначальник.

К посту в телеграм-канале глава города также прикрепил видео, на которых отчетливо видно, как проходят работы в здании гимназии.

Сергей Шелест поблагодарил предпринимателя за помощь системе образования и за общий вклад в развитие и преобразование Омска.

Напомним, соглашение в рамках проекта «Меценатство» между мэром Сергеем Шелестом, бизнесменом Хусайном Закриевым и гимназией № 146 было подписано на следующий день после Дня мецената и благотворителя — 14 апреля 2023 года. Ранее гендиректор ООО «Омск сайдинг инвест» также помогал образовательному учреждению.

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