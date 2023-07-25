17-летний подросток, упавший с крыши дома по проспекту Мира, не работал на подрядчика

Фото: СУ СК по Омской области.

СУ СКР по Омской области рассказало новые подробности трагедии, произошедшей вечером в понедельник, 24 июля, в доме № 167Б по проспекту Мира. Напомним, с крыши дома упал и разбил насмерть 17-летний подросток.

Как оказалось, погибший не работал на подрядчика, занимавшегося капитальным ремонтом пятиэтажки. Он просто принес еду своему родственнику, который трудился на объекте.

— По предварительное версии следствия, подросток в трудовых отношениях с подрядной организацией не состоял, а принес еду родственнику — одному из работников, на крыше поскользнулся и сорвался вниз. Следствие намерено выяснить все обстоятельства и причины случившегося, а также установить лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при проведении ремонтных работ, — рассказали в ведомстве.

Отметим, расследование уголовного дела по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), заведенного по факту гибели 17-летнего подростка, продолжается.

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