Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 июля 2023 5:25

17-летний подросток, упавший с крыши дома по проспекту Мира, не работал на подрядчика

Как выяснило следствие, парень просто принес еду своему родственнику, работавшему на капремонте пятиэтажки
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ
Фото: СУ СК по Омской области.

Фото: СУ СК по Омской области.

СУ СКР по Омской области рассказало новые подробности трагедии, произошедшей вечером в понедельник, 24 июля, в доме № 167Б по проспекту Мира. Напомним, с крыши дома упал и разбил насмерть 17-летний подросток.

Как оказалось, погибший не работал на подрядчика, занимавшегося капитальным ремонтом пятиэтажки. Он просто принес еду своему родственнику, который трудился на объекте.

— По предварительное версии следствия, подросток в трудовых отношениях с подрядной организацией не состоял, а принес еду родственнику — одному из работников, на крыше поскользнулся и сорвался вниз. Следствие намерено выяснить все обстоятельства и причины случившегося, а также установить лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при проведении ремонтных работ, — рассказали в ведомстве.

Отметим, расследование уголовного дела по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), заведенного по факту гибели 17-летнего подростка, продолжается.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru