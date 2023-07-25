«Росводоканал Омск» вышел на федеральный этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

Омский водоканал стал призером в трех номинациях регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и номинирован для участия федеральном этапе конкурса.

Решением областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений омский водоканал удостоен первого места в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы». В номинациях «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы» и «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» предприятие заняло почетные третьи места.

«Мы активно развиваем тему формирования здорового образа жизни у наших сотрудников. И это не только участие в разнообразных спортивных и оздоровительных мероприятиях. Это и лекции по профилактике онкозаболеваний, и проведение скринингов, вакцинации, предоставление санаторно-курортного лечения, возможность пройти дополнительные обследования в рамках ДМС», - рассказал генеральный директор «Росводоканал Омск» Павел Козлов.

Поддерживать свое здоровье и вести здоровый образ жизни сотрудники предприятия могут разными способами. Для этого за счет работодателя ежегодно организуется медицинский осмотр. Работники направляются на санаторно-курортное лечение, проходят общеукрепляющие процедуры по курсовкам в лечебных учреждениях. Работодатель также оплатит необходимые исследования или консультации узких специалистов за счет добровольного медицинского страхования, если у сотрудника нет возможности получить такую помощь по месту жительства. Кроме обязательной вакцинации, работникам предлагают вакцинирование по эпидемическим показаниям, ежегодно проводятся Дни донора и консультации-лекции медицинских специалистов.

Также, в омском водоканале активно развивают спорт. Тренировки по футболу, волейболу, легкой атлетике и бассейны сотрудники посещают бесплатно. Активисты компании участвуют в марафонах, спартакиадах, турнирах, эстафетах и регулярно занимают призовые места.

Отметим, что в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы» омский водоканал участвует второй раз.