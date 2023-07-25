В Омске сегодня ночью произошел пожар в девятиэтажке на Левобережье

В Омске этой ночью произошел пожар в девятиэтажке по улице Комкова на Левобережье. Огонь вспыхнул в четырехкомнатной квартире на седьмом этаже.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Омской области, до прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 40 человек, в том числе 7 детей. Звеньями газодымозащитной службы были спасены 7 человек, из них — 1 ребенок.

Полностью ликвидировать возгорания пожарным удалось в 00:48. В тушении приняли участие 28 человек личного состава, 7 пожарных автомобилей. На месте работали 4 звена газодымозащитной службы.

Огонь повредил внутренную отделку квартиры и мебель на общей площади в 35 кв. м. Причины пожара предстоит установить.

Напомним, в ночь с 15 на 16 июля в Омске произошел пожар в доме №3 по бульвару Победы. Тогда пламя уничтожило крышу пятиэтажки.

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