В Омске с крыши пятиэтажки по проспекту Мира упал 17-летний подросток

Фото: СУ СКР по Омской области.

В Омске 17-летний подросток упал с крыши дома, расположенного по проспекту Мира в Советском округе. По факту гибели молодого омича СУ СКР по Омской области завело уголовное дело.

— По предварительной версии, около 19 часов 30 минут 24 июля во время проведения работ по капитальному ремонту дома упал с крыши 17-летний юноша. От полученных телесных повреждений молодой человек скончался на месте, — сообщили в ведомстве.

На данный момент был проведен осмотр места происшествия, допросы рабочих, а также иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и лиц, ответственных за соблюдение на объекте требований охраны труда и иных правил безопасности.

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