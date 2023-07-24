«Каждый охотник желает знать…»: В регионе стартует сезон охоты на дичь

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Омской области

С 25 июля в Омской области открывается сезон охоты на болотно-луговую дичь. Об этом сообщили в региональном минприроды.

В ведомстве напомнили, что к птицам, на которых охота разрешена, относятся дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, травник, чибис, веретенники. Охотники могут также добывать тулес, улиты, кроншнепы, камнешарка, мородунка, пастушок, обыкновенный погоныш и коростель. Однако стоит помнить, что каждому охотнику за сезон разрешено добыть не более 100 особей дичи каждого вида. Сезон продлится до 31 декабря.

Однако важно помнить, что ряд пернатых занесен в Красную книгу Омской области. Охота на них из-за малой численности категорически запрещена. В этот список попали: веретенник бекасовидный азиатский, дупель лесной, улит большой, веретенник большой.

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