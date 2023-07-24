Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, как идет работа над памятником Бухгольцу и основателям города

Фото: пресс-центр Администрации города Омска

Мэрия Омска продолжает масштабную подготовку ко Дню города. Одним из ключевых событий праздника без сомнения станет открытие памятника Бухгольцу и основателям Омска. Впервые в городе установят конный памятник. Как было заявлено ранее, монумент будет установлен на Иртышской набережной.

Как отмечает мэр Омска Сергей Шелест, рельефы для постамента полностью готовы, монтаж основания памятника находится на заключительной стадии. Градоначальник также отметил, что параллельно с работой над памятником на набережной ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. Монумент в скором времени доставят в Омск.

– Все участники этого большого дела понимают, насколько важно соблюсти сроки. Идём в графике. Скульптор Михаил Павлович Минин следит за процессом, практически, в режиме реального времени. Напомню, реализация проекта стала возможной, благодаря ГК «Титан» и лично её руководителю Михаилу Александровичу Сутягинскому, – написал мэр Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru