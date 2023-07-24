Глава Омской области Виталиий Хоценко обсудил с Михаилом Мишустиным программу развития региона

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В рамках Всероссийского форума «Малые города: будущее большой страны», который проходит во Владивостоке, глава Омской области Виталий Хоценко встретился в премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Руководителю федерального правительства Хоценко доложил о росте экономических показателей Омской области. В частности, за первое полугодие промышленное производство увеличилось на 9%, а обрабатывающая промышленность - на 10%. Положительная динамика отмечается в жилищном строительстве.

Виталий Хоценко также рассказал о перспективных отраслях омской экономики, в том числе о развитии логистического вектора.

- Виктория Валерьевна Абрамченко лично курирует наш логистический центр в Сибири. Мы полностью внутреннюю логистику сегодня закрываем за счет логопарка „Солнечного“. Это 13 млрд рублей инвестиций и 2,5 тыс. новых рабочих мест. Начинаем вторую очередь и видим свой потенциал, чтобы максимально задействовать свою логистику и использовать Омскую область как трансграничную территорию, чтобы через нас ввозить и вывозить товары в Казахстан, Китай и другие страны Азии, — рассказал Виталий Хоценко.

Глава региона поблагодарил Михаила Мишустина за выделение инфраструктурного бюджетного кредита в размере 5 млрд рублей. Ранее Омской области также выделили 700 млн рублей на закупку 120 автобусов в сельскую местность.

Отмечены и успехи в развитии дорожно-транспортной инфраструктуры. Сейчас нормативам соответствует 80% дорог в городской агломерации и 55% дорожной сети в районах Омской области.

- У нас есть один хороший дорожный проект — это выезд из Омска в сторону Новосибирска по дороге Омск — Нижняя Омска. Мы ее делаем, там очень большая интенсивность движения. Мы расширяем дорогу до четырех полос — заканчиваем последний участок. Мы введем ее в эксплуатацию уже осенью этого года, — поделился планами Виталий Хоценко.

Михаил Мишустин поддержал проект и дал поручение о выделении 300 млн рублей на его завершение.

Что касается нацпроекта «Образования», то график по всем объектам соблюдается.

- Хочу поблагодарить вас за обстоятельный подход к делу. Все показатели, в том числе валовый региональный продукт, инвестиции, рабочие места, уровень доходов населения держите на контроле. Президент вас назначил временно исполняющим обязанности. Вы до этого себя прекрасно показали в Донецкой Народной Республике — работали самоотверженно, мужественно и эффективно. Хочу пожелать вам удачи на выборах. Судя по тому, что вы делаете, поддержкой омичей вы тоже заручитесь, — отметил Михаил Мишустин.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru