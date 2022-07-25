С полисом ОМС – на диспансеризацию

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Каждый россиянин имеет право на бесплатный профилактический медосмотр и диспансеризацию. Но чтобы пройти их, необходимо иметь действующий полис обязательного медицинского страхования (ОМС), поэтому перед походом в медицинское учреждение важно актуализировать информацию в своем полисе ОМС. В каких случаях надо делать это и как?

Зачем обновлять информацию?

Полис обязательного медицинского – документ бессрочный, его не меняют даже при переходе из одной страховой компании в другую. Но есть случаи, в которых актуализировать информацию в документе придется. Тем более, что с 1 декабря 2022 года в нашей стране начали работать цифровые полисы ОМС – в поликлиниках и больницах теперь достаточно предъявить документ, удостоверяющий личность. Остальные данные подтягиваются из баз данных. Итак, в каких случаях необходимо уточнить персональные данные, чтобы не только получать медпомощь в любых ситуациях, но и без проблем пройти плановую диспансеризацию.

У Вашей страховой медицинской организации, наименование которой указано на обратной стороне Вашего полиса ОМС, нет функции и обязанности отслеживать изменения персональных данных своих застрахованных. По закону об ОМС – это обязанность самого застрахованного лица. Персональные данные меняются не часто, но такие случаи бывают. Например, когда человеку в 20 или 45 лет выдают новый паспорт, в нём, соответственно, изменяются номер и серия. Также и при получении документа после утери. Если данные паспорта не соответствуют данным в регистре застрахованных лиц Территориального фонда ОМС и едином регистре федерального фонда, то полис ОМС сложно считать актуальным. В случаях, перечисленных выше, необходимо обратиться в страховую медицинскую организацию и сообщить свои обновленные персональные данные (серию и номер паспорта, ФИО, гражданство, адрес, телефон, электронную почту, номер свидетельства о рождении (после утери).

После этих действий полис ОМС с обновленными данными попадает в единый реестр, его можно увидеть в личном кабинете портала Госуслуг и через него же записаться на прием к врачу, ознакомиться со стоимостью оказанной медицинской помощи за счет средств ОМС. Но, главное, минимизируется риск получения отказа в оказании плановой медицинской помощи из-за какого либо несоответствия Ваших документов со сведениями единого регистра застрахованных по ОМС граждан.

Как бесплатно проверить свое здоровье?

С полисом ОМС, в котором данные уже обновлены, можно записаться на диспансеризацию и бесплатно убедиться в том, что проблем со здоровьем в данный момент у Вас нет, а может появились какие-то факторы риска? Диспансеризация – это комплекс обследований, направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Обследования позволяют на ранней стадии выявить заболевания лёгких, сердечно - сосудистой системы, онкологические заболевания, сахарный диабет. Каждый гражданин РФ и иностранный гражданин, застрахованный по ОМС, в возрасте от 18 до 39 лет имеют право раз в три года пройти диспансеризацию, те, кто старше сорока, каждый год. Если Ваш год рождения не подлежит диспансеризации, то у Вас есть право пройти профосмотр у своего терапевта.

В 2023 году выделено две основных цели диспансеризации. Первая - раннее выявление болезней системы кровообращения (в первую очередь ишемической болезни сердца и цереброваскулярных заболеваний), злокачественных новообразований, сахарного диабета, хронических болезней легких; т.е. тех хронических неинфекционных заболеваний, которые чаще всего приводят к инвалидности и преждевременной смертности. Вторая – выявление и коррекция основных факторов риска заболеваний: высокого артериального давления, повышенного уровня холестерина и глюкозы в крови, избыточной массы тела и низкой физической активности, нерационального питания и чрезмерного употребления алкоголя и табака, наркотиков. Все вышеперечисленные факторы являются основными причинами смертности. Наши соотечественники чаще всего раньше времени уходят из жизни как раз из-за повышенного артериального давления, высокого уровня холестерина, курения, злоупотребления алкоголем, повышенного индекса массы тела в сочетании с низкой физической активностью.

Также гражданам РФ доступна углубленная диспансеризация с дополнительным набором медицинских услуг, которая предназначена для тех, кто переболел коронавирусной инфекцией. Тем, кто переболел коронавирусной инфекцией, а также людям, страдающим хроническими заболеваниями, врачи и страховые представители настоятельно рекомендуют проходить диспансеризацию.

Мы заботимся о Вас, поэтому все шаги диспансеризации и набор медицинских исследований для каждого возраста разместили на своем официальном сайте. Если Вам это интересно, то пройдите по ссылке на наш сайт в раздел «Диспансеризация».

Если у Вас остались вопросы после посещения нашего сайта, то мы на связи круглосуточно. Вопрос можно задать через наш сайт в форме обратной связи или по телефону контакт-центра 8-800-100-81-02, 8-800-550-81-02 (круглосуточно, бесплатно). Мы можем помочь с записью на прием к врачу для прохождения любого профилактического мероприятия.

С актуальным полисом ОМС записаться на диспансеризацию можно и через портал «Госуслуги», в поликлинике, к которой Вы прикреплены или через электронную регистратуру регионального портала Омской области.

Для того, чтобы пройти диспансеризацию, достаточно взять с собой на прием в медучреждение только документ, удостоверяющий личность.

Вопросы по актуализации, оформлению или переоформлению полиса ОМС можно задать по телефону контакт-центра административного структурного подразделения ООО «Капитал МС» - Филиал в Омской области 8-800-550-81-02 или по телефону федерального контакт-центра 8-800-100-81-01/02 (звонок бесплатный), либо лично в офисе нашей страховой компании, адреса которой Вы сможете найти на сайте ООО «Капитал МС».

Капитал МС заботится о Вашем здоровье, позаботьтесь о нем и Вы!

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ООО «Капитал Медицинское Страхование»