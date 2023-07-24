Авиакомпания «Ред Вингс» запустит рейсы из Омска в Казань

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рейсы из Омска в Казань запустит авиакомпания «Ред Вингс». Омский аэропорт обновил сезонное расписание.

Изменения начнут действовать со 2 августа. Тогда будет совершен первый вылет. Перевозчик планирует выполнять полеты в Казань до конца октября.

К слову, стоимость билета начинается от 5 850 рублей. Время в пути займет 2 часа 40 минут.

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