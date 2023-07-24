21-летний омич украл телефон у 10-летнего ребенка

Фото: Даниил ОПАРИН

В пресс-службе омской полиции рассказали о происшествии накануне: 21-летний житель Омска украл телефон у 10-летнего ребенка. В полицию с заявлением о краже обратилась мать ребенка. Она оценила ущерб в 6 тысяч рублей.

- Женщина рассказала, что сын играл с друзьями в одном из парков Советского округа, когда к нему подошел неизвестный мужчина. Он попросил телефон для звонка, однако обратно гаджет так и не вернул, - сообщили правоохранители.

Наглеца нашли быстро - воришкой оказался 21-летний омич, ранее уже судимый за кражи. Полицейские задержали его в компьютерном клубе. Телефон он сдал в ломбард за 2000 рублей. Вскоре мужчина пойдет под суд, где ему грозит новый уголовный срок от двух лет.

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