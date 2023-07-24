В Центральном районе пройдут гидравлические испытания

АО «Омск РТС» сообщает, что с 09:00 27.07.2023 до 17:00 28.07.2023, будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода Северного луча от ТЭЦ-5, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: 1-я Восточная, 2-я Береговая, Арктическая, 8-я Ремесленная, 5-я Северная.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надежно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.