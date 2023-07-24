На Нефтезаводской пройдут гидравлические испытания

АО «Омск РТС» сообщает, что с 09:00 до 20.00 27.07.2023 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода Южного луча ТЭЦ-3, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улицы Нефтезаводская.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надежно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.