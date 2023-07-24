В Советском парке рецидивист взял позвонить телефон у 10-летнего омича и сдал его в ломбард

Фото: УМВД России по Омской области

Взял позвонить телефон у 10-летнего омича и сдал его в ломбард рецидивист, который прогуливался по Советскому парку. Подробности рассказали в региональном управлении МВД.

В полицию обратилась мать потерпевшего. Она оценила ущерб в 6 тысяч рублей. А вот представители ломбарда отдали похитителю 2 тысячи на предложенный товар.

Как выяснили правоохранительные органы, к краже причастен 21-летний ранее судимый омич. Теперь он предстанет перед судом по статье о мошенничестве.

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