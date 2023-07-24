С 25 по 28 июля ожидаются перебои в телевещании в четырех населенных пунктах Омской области

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четырех населенных пунктах Омской области ожидаются перебои в телевещании с 25 по 28 июля. Об этом сообщает сайт Цифрового эфирного телевидения.

С 8.00 до 17.00 25 июля в Таре может прерваться трансляция первого и второго мультиплексов, а также Радио России.

26 июля перебои запланированы в деревни Уленкуль Большереченского района. Там профилактические работы пройдут с 11. до 17.00.

С 10.00 до 16.00 27 июля перебои в трансляции могут возникнуть у жителей Большеречья. А 28 июля с 9.00 до 15.00 телевизор может не показывать в селе Ингалы Большереченского района.

- Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий, - отмечают в компании.

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