В Омской области пропал голубоглазый блондин в бордовой футболке

Фото: ПСО «Лиза Алерт»

Голубоглазый блондин в бордовой футболке пропал в Омской области. Об этом заявил поисковой отряд «Лиза Алерт».

41-летний Василий Перван пропал 19 июля. С тех пор о нем ничего не известно. Из особых примет: светло-русые волосы, голубые глаза, рост 170 см. Был одет в тёмно-синие брюки, бордовую футболку, на ногах чёрные сандалии. При себе - чёрная кожаная сумка.

Волонтеры просят всех, кто знает о его местонахождении собщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или позвонить в полицию по телефону 112.

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