Пелагея станет главным гостем концерта в честь 307-летия города Омска

Фото: Даниил ОПАРИН
В честь 307-летия города Омска главным гостем концерта станет Пелагея. Об этом сообщает правительство региона.
Встреча с певицей пройдет на Соборной площади 5 августа. Запланировано, что российская исполнительница выйдет на сцену в 19.20. Ее выступление продлится час.
Как отмечают организаторы, закончится празднование салютом, а вот торжественное открытие Дня города пройдет в 14.00.
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