Предотвратили незаконный ввоз

Персики, сливы и нектарины общим весом 19,25 тонн везли из Казахстана, при этом фитосанитарный сертификат, который был у перевозчика на этот груз оказался недействительным: номер прицепа не соответствовал указанному в документе. Это ставит под сомнение безопасность всей партии фруктов, поскольку является нарушением правил ввоза подкарантинной продукции на территорию страны. Поэтому перевозчика привлекли к административной ответственности в соответствии со ст.10.2 КоАП РФ, а автомобиль с грузом под контролем должностного лица Управления вернули назад в Казахстан.

С начала этого года должностными лицами Управления из-за выявленных нарушений порядка ввоза в Казахстан было возвращено 29 транспортных средств с подкарантинной продукцией общим весом 428,94 тонн и 50 штук.