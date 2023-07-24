Детсад в омском Большеречье подготовили к итоговой проверке госстройнадзора

Фото: пресс-служба минстроя Омской области.

Детский сад в Большеречье подготовили к итоговой проверке госстройнадзора. Дошкольное образовательное учреждение на 101 место было построено на средства нацпроекта «Демография».

Проверка госстройнадзора — это финальная оценка качества строительства здания перед вводом в эксплуатацию. Специалисты ведомства с 30 июля по 10 августа проведут анализ состояния объекта и проектно-сметной документации.

— К дате итоговой проверки подрядчик ООО «НПО «Глобал ГИС» завершит устройство внешних инженерных сетей и благоустройство территории. Также в детском саду продолжат монтировать учебное оборудование и собирать мебель, — сообщили в пресс-службе регионального минстроя.

Отметим, здание детского сада рассчитано на прием маломобильных воспитанников. Еще одна из особенностей помещений садика — теплые полы.

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