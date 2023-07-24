Жители Омской области назвали ТОП-3 самых непристижных профессий

Фото: Иван МАКЕЕВ

Портал поиска вакансий hh.ru провел опрос и выяснил, какие профессии омичи считают наиболее и наименее престижными.

Первое место место в рейтинге наиболее статусных профессий заняли программисты, разработчики, IT-специалисты. Такое мнение высказали 21% респондентов. На втором месте оказались директора и топ-менеджеры — 14% опрошенных. На третьем — президент. Престижной должность главы государства назвали 12%.

В первую десятку наиболее престижных опрошенные включили следующие профессии: предприниматели, инженеры, врачи, нефтяники, финансовые директора и аналитики.

Наименее престижными оказались профессия уборщика/уборщицы (15%), дворник (12%) и разнорабочий (10%). В десятке профессий с самым низким статусом по оценке соискателей: оператор call-центра, охранник, грузчик, ассенизатор, курьер и продавец.

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