АО «Омск РТС» сообщает о гидравлических испытаниях

С 10:00 26.07.2023 до 20:00 01.08.2023, будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Обратного» трубопровода Северо–Восточного луча ТЭЦ-2, совместно с сетями МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей согласно поданных заявок.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Горького, Добролюбова, Дзержинского, Карлова, Артема Избышева.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надежно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.