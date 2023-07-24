В Омской области за последние дни утонули 40-летние мужчина и женщина

В Омской области в Иртыше за последние дни утонули еще два человека. Трагедии произошли в Горьковском и Исилькульском районах.

Первая смерть на воде произошла в районе села Октябрьское Горьковского района. Там, купаясь в Иртыше, утонул 40-летний мужчина. Вторая — на водоеме, расположенном в 300 метрах в западном направлении от Исилькуля. Там утонула 40-летняя местная жительница.

Кроме того, накануне на берегу Иртыша вблизи села Розовка Омского района было найдено тело 60-летнего омича, который утонул в районе поселка Ачаирский еще 21 июля.

СУ СКР по Омской области и полиция проводят проверки, в ходе которых будут установлены обстоятельства каждого из происшествий.

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