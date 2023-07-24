В Омской области сегодня, 24 июля, ожидаются кратковременные дожди с грозами и сильный ветер. О том, какая погода будет в Омске на день, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Так, сегодня днем воздух на территории региона прогреется до +22...+27 градусов. Местами по Омской области пройдут кратковременные дожди с грозой. Ветер западный со скоростью 6-11 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с.

Завтра, 25 июля, погода в Омске и области существенно не изменится: ожидаются кратковременные дожди с грозой.

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