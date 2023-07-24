Глава Омской области Виталий Хоценко: промышленные кластеры и технопарки станут драйверами экономического развития региона

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Врио губернатора Виталий Хоценко подписал соглашение о сотрудничестве с директором Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Михаил Лабудин.

Согласно документы, стороны обязуются вести совместную работу по созданию кластеров и технопарков для повышения конкурентоспособности и развития научно-технического, промышленного и инновационного потенциала Омской области. Правительство Омской области и Ассоциация планируют взаимодействовать в развитии территорий с преференциальными режимами (особые экономические зоны (ОЭЗ), территории опережающего развития и др.).

— Подписали соглашение о сотрудничестве с руководителем Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Михаилом Александровичем Лабудиным. Переходим к системной поддержке промышленных предприятий через реализацию кластерной политики, как определено президентом РФ. Совместно будем выявлять импортозамещающие проекты, создадим первую в стране региональную кластерную платформу, которая позволит ответить на вопрос внешним инвесторам и предприятиям МСП, какую продукцию выпускать, и кто будет ее потребителем. Также в Омской области создадим индустриальные парки, промышленные технопарки, целью которых будет являться снижение издержек при реализации инвестпроектов за счет развитой инфраструктуры. И в этом нам помогут федеральные эксперты, имеющие богатый опыт реализации подобных проектов на территории Российской Федерации, — заявил Хоценко.

В рамках соглашения на Ассоциацию кластеров, технопарков и особых экономических зон России возложена задача оказывать информационную, методологическую поддержку предприятиям промышленных кластеров, технопарков, особых экономических зон Омской области для укрепления их инвестиционных возможностей и инвестиционной привлекательности региона в целом.

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