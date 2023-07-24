В Омске 9-летняя девочка требовала у взрослых на остановке алкоголь и сигареты

Фото: скриншот видео.

Омичи в социальных сетях пожаловались на девочку 9-10 лет, нагло требующую сигареты и алкоголь у взрослых на остановке общественного транспорта «ТПК» в Ленинском округе.

— Если люди не дают ей выпить, то грозит позвонит родителям и пожаловаться. Затем переходит на личности, материт и оскорбляет. Примите меры! — говорится в посте.

Напомним, накануне в Омске вандалы разгромили еще один остановочный павильон. В этот раз на Левом берегу.

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