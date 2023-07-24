В Омске разыскивают 58-летнего мужчину с черной спортивной сумкой

Фото: «Лиза Алерт Омской область».

В Омсе разыскивают 58-летнего Анатолия Алексеева, пропавшего в минувшую субботу, 22 июля. С тех пор информация о его местонахождении отсутствует.

Приметы: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы каштановые с проседью, глаза серые.

Был одет в темно-бордовую рубашку, черные джинсы и черные кроссовки. При себе была черная спортивная сумка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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