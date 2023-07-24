В Омске вандалы разгромили очередную остановку общественного транспорта

Фото: vk.com/omskpub

В Омске вандалы разгромили остановку общественного транспорта. Информация об этом появилась в социальных сетях.

В этот раз неизвестные омичи разгромили остановку по проспекту Комарова. Фото разбитого вдребезги остановочного павиольона сделала омичка, работающая поблизости.

— Работаю в МФЦ на Комарова, 11, вчера шла от остановки «Студенческая» все было нормально. Сегодня утром вот такая картина. Возмущению нет предела. Сделать что-то хорошее ума не хватает, а вот так запросто, — говорится в посте.

Отметим, в мэрии прокомментировали ситуацию и заявили, что в ближайшее время остановочный павильон будет восстановлен, а осколки стекла будут убраны.

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