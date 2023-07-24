Пьяный житель Омской области порезал приятеля во время ссоры

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в ОМВД России по Исилькульскому району поступило сообщение из медучреждения о доставлении 45-летнего местного жителя с колото-резанной раной брюшной полости.

Установлено, что ранним утром после застолья 59-летний знакомый омича в ходе ссоры ударил его ножом в живот.

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. Орудие преступления — нож — было изъято.

По факту произошедшего полицейские завели уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Максимальное наказание, которое может грозить омичу, — 10 лет колонии.

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