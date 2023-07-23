Неизвестные вандалы разгромили в Омске остановочный павильон на Левобережье

Фото: Инцидент Омск.

В Омске в очередной раз вандалы разрушили объект благоустройства. Днем 23 июля в сообществе «Инцидент Омск» соцсети Вконтакте очеыидцы опубликовали фото разгромленного стеклянного павильона на Левобережье.

- Остановка Студенческая. Кому помешало стекло?, - сообщил автор публикации.

В комментариях омичи отметили, что район неспокойный и здесь постоянно что-то громят и ломают. Отметим, ранее в омской мэрии заявляли, что будут устанавливать камеры видеонаблюдения на новых объектах благоустройства. Ранее омичи громили и воровали лавочки в разных районах города.

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